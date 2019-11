Obisk plamencev na Dolenjskem

Plamenci ali flamingi so veliki in zanimivi ptiči, ki pa pri nas niso tako redki, kot bi si mislili. Večkrat jih vremenske razmere prisilijo, da pristanejo pri nas. Tudi tokrat je par v postanek na Dolenjskem prisilila vremenska fronta, zaradi katere sta morala pristati.

Pri paru sicer ne gre za samca in samico, ampak za mladiča z materjo. Sivo obarvano perje namreč nakazuje na to, da gre verjetno za lanskega mladiča. Plamence sicer pogosteje videvajo pri naših južnih sosedih v Italiji in na Hrvaškem.

Gregor Bernard, ljubiteljski ornitolog in fotograf, ki je v objektiv ujel čudovita ptiča, pravi, da se lovci na posnetke redkih ptic ob slabem vremenu v nasprotju z drugimi ljudmi pogosto odpravijo v naravo. "Videti takšne ptice takole na domačem pragu je res nekaj posebnega," je dodal Bernard in še opozarja, da naj si ptice v naravi ogledujemo, ne da bi jih motili.