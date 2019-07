Lani se je na Danskem ločilo skoraj 15.000 parov, pred oltar pa jih je stopilo 32.530. Foto: Pixabay

Danska, ki ima znotraj EU-ja eno najvišjih stopenj razvez, se je odločila, da spremeni zakon, ki bo pot do ločitve nekoliko otežil, hkrati pa bo poskrbel, da bo ločitev, če do nje pride, čim manj boleča.

Do nedavnega so se lahko prebivalci Danske ločili kar preko spleta, a nov zakon, jim bo stvari nekoliko otežil. Zakonca, ki bosta vložila zahtevo za ločitev, bosta pred nadaljnjimi koraki morala počakati tri mesece, v tem času pa opraviti zakonsko svetovanje.

Zakon, ki bi bil v mnogih država lahko interpretiran kot pretiran in nezaželen poseg v zasebno življenje, na Danskem užival široko podporo. "Gre za zmanjševanje stroškov ločitve, ki niso zgolj finančni, ampak terjajo tudi človeški davek," je po pisanju The Guardiana povedal Gert Martin Hald z univerze v Köbenhavnu, ki je pomagal oblikovati tečaj svetovanja. Ta je obvezen za vse zakonce, ki bi se želeli ločiti in imajo mladoletne otroke. Tečaj, ki se ga lahko opravi prek spleta, je namenjen predvsem zgladitvi nesoglasij med zakoncema, hkrati pa pomaga razvezo razumeti tudi njihovim otrokom. Zakonca se na tečaju med drugim naučita, kako po razvezi reševati morebitne konflikte in s čim manj zapleti skupno skrbeti za otroke. "Gre za razumevanje samega sebe, svojih reakcij pa tudi reakcij svojih otrok in partnerja po razvezi," je pojasnil Hald in dodal, da svetovanje pomaga premagati stres, anksioznost in depresijo, ki se lahko pojavijo ob ločitvi.

Še preden je zakon letos aprila stopil v veljavo, se je svetovanja poskusno udeležilo 2.500 ljudi. "Rezultati so jasni: program deluje. Svetovanje je imelo pozitiven učinek na fizično in psihično zdravje, manj je bilo tudi bolniških odsotnosti z dela, ki so ob ločitvah pogoste. Nekdanji zakonci so sposobni po svetovanju kljub ločitivi normalno komunicirati," je dodal Hald.

V poskusni skupini je bil tudi Hjalmar, ki pravi, da je bilo svetovanje izredno koristno: "Seveda ne bo rešilo zakona, a to tudi ni namen. Pomaga ti razjasniti stvari, o katerih morda takrat ne razmišljaš trezno."