Priprave na tehnično zahteven premik so potekale 10 tednov, sam proces premika pa deset ur. Foto: EPA

Svetilnik Rubjerg Kunde je popularna turistična atrakcija, ki na leto privabi okoli 250 tisoč ljudi. Stavba se nahaja sredi ogromnih peščenih sipin, kjer prevladujejo vetrovne in surove razmere, ki tako intenzivno razžirajo obalo, da se je razdalja med svetilnikom in Severnim morjem v 120 letih zmanjšala za kar 194 metrov. Od roba klifa, na katerem stoji, ga je tako ločilo le še šest metrov in grozilo mu je, da ga bo v nekaj letih zgrmel v morje.

Danci so imeli na izbiro dve možnosti – razstaviti svetilnik in ga znova postaviti dlje od morja – podobno so pred leti naredili z bližnjo cerkvijo – ali pa stavbo v enem kosu premakniti s pomočjo tirnic.

Arne Boelt, lokalni župan, je pred premikom ogrožene 720 ton težke stavbe dejal, da lahko gre pri akciji marsikaj narobe, veliko je bilo odvisno tudi od vremenskih razmer. "A je vredno tvegati. Alternativa bi bila razstavitev svetilnika," je dejal župan in pojasnil, da bi bil to dolgotrajnejši in dražji proces.

Rubjerg Kunde je obratovati prenehal leta 1968, danes pa ga obiskujejo množice turistov. Foto: EPA

Za rešitev svetilnika se je zavzela tudi danska ministrica za okolje Lea Wermelin, ki je stavbo označila za "nacionalni zaklad" in priskrbela 670 tisoč evrov iz državne blagajne za njen premik. Projekt, ki ga je opravilo lokalno gradbeno podjetje, je sicer pomagala financirati tudi občina.

Priprave na premik svetilnika s pomočjo tirnic in koles so trajale deset tednov, sama selitev, ki so jo na kraju dogodka in prek spleta spremljali številni Danci, pa je potekala 10 ur. Stari svetilnik je bil na koncu uspešno prestavljen na varno. Zdaj stoji sedemdeset metrov od roba klifa, v kratkem pa bodo njegovo okolico utrdili z betonom, da bi preprečili nadaljnjo erozijo in zagotovili, da bodo svetilnik lahko obiskovale še številne generacije Dank in Dancev.

Podobnega projekta so se pred 20 leti lotili tudi Britanci, ki so premaknili svetilnik The Belle Tout v Sussexu. Projekt je bil sicer manjši, saj so svetilnik premaknili za zgolj 15 metrov.