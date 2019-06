David Attenborough zadnja štiri leta z BBC-jem pripravlja serijo One Planet, Seven Worlds, ki bo izšla konec letošnjega leta. Foto: EPA

Legendarni David Attenborough, čigar glas že desetletja predstavlja nepogrešljiv del BBC-jevih dokumentarcev o naravi, je v seriji Modri Planet II opozarjal na nevarnosti, ki jih za naravo - predvsem za Oceane - predstavljajo plastični odpadki. 93-letni Attenborough, po izobrazbi zoolog in geolog, je tudi velik aktivist za varovanje narave.

Na odru glasbenega festivala Glastonbury, na katerem letos pijače ne strežejo v plastenkah, se je Attenborough pojavil nenapovedano. Nagovoril je navdušeno množico in dejal, da imajo takšne poteze velik pomen. Attenborough je dejal, da je ukrep organizatorjev in sodelovanje udeležencev festivala prihranilo milijon plastičnih plastenk. "Hvala, hvala," se je množici zahvalil Attenborough.

Na zadnjem festivalu Glastonbury leta 2017 je bilo prodanih več kot milijon plastenk za enkratno uporabo. Letos so se organizatorji odločili za spremembo - obiskovalce so predhodno obvestili, da vode, brezalkoholnih in alkoholnih pijač ne bo mogoče dobiti v plastenkah ali plastičnih kozarcih. Udečežence velike glasbenega dogodka so pozvali, naj s seboj prinesejo svoje steklenice ali pa naj kupijo kovinske posode, ki so bile na voljo na prizorišču.

Uvedba ukrepa je sicer pomenila, da so se na trenutke na mestih, namenjenih za točenje vode,, pojavljale kolone, toda kljub temu med 200 tisočimi obiskovalci festivala glede tega ni bilo veliko pritožb. "Niti enkrat se ni zgodilo, da si vode ne bi mogli natočiti, in vedno je bila ledeno mrzla - kaj drugega bi si še želeli," je za Reuters dejala ena izmed obiskovalk festivala, ki je zatrdila, da ukrep ni predstavljal problema.