Babe Ruth v ZDA velja za enega izmed najbolj legendarnih športnikov vseh časov. Foto: AP

Sivi flanelasti dres, ki ga je Babe Ruth nosil v dvajsetih letih, ima na ovratniku tudi všito njegovo ime in, kot zanimivost, še vedno vse originalne gumbe. Njegova družina se je odločila, da bo številne njegove športne in osebne predmete prodala na dražbi.

Tudi prejšnji rekord za športni spominek z nostalgično vrednostjo je imel eden njegovih dresov, za katerega so na eni izmed prejšnjih dražb iztržili 4,4 milijona dolarjev.

George Herman Ruth ml. (1895–1948), ki je bil v športnem svetu znan pod imenom Babe Ruth, je v bejzbolski ligi MLB odigral kar 22 sezon med letoma 1914 in 1935. Kariero je začel v dresu Boston Red Soxov, največje uspehe in slavo pa je dosegel z moštvom New York Yankees.

Ruth je posthumno prejel tudi ameriško predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje v ZDA.