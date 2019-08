Ideja o množičnem poskusu vdora se je pred mesecem dni začela s Facebookovim dogodkom z naslovom Juriš na Območje 51, vseh nas ne morejo ustaviti, ki je bil načrtovan za 20. september.

Zloglasno območje Area 51. Foto: EPA

Po teorijah zarote ameriška vojska v puščavi na jugu Nevade namreč skriva ostanke Nezemljanov. Dogodek je sprožil pravo viralno evforijo objav in idej za napad.

Skrivnostna vojaška baza, ki buri duhove. Foto: EPA

Glavna motivacija napovedanih udeležencev je bila seveda videti Nezemljane, zdaj pa jih je razjezila Facebookova poteza, ki je njihovo stran onemogočil "zaradi vsebine, ki krši pravila".

Nekateri so preplavili Twitter s šalami, da je tudi Facebookov Mark Zuckerberg pravzaprav Nezemljan, drugi pa so se hitro preselili na omrežje Reddit in zatrdili, da načrt vdora ostaja, saj vsi že poznajo datum in kraj dogodka.

Čeprav se je vse skupaj začelo kot šala, so lokalni hoteli in moteli okoli 20. septembra že polno rezervirani. Iz šerifovega urada v okrožju Lincoln so sicer sporočili, da bi že 500 nepričakovanih obiskovalcev v puščavskem mestecu s 5.000 prebivalci lahko povzročilo pravi kaos in kolaps na cestah.

Prehod je strogo prepovedan. Foto: EPA

Tudi predstavniki ameriškega vojnega letalstva so že jasno povedali, da bodo vojaško bazo v primeru poskusa vdora zavarovali z vsemi ukrepi. Letos so varnostne sile že ustrelile moškega, ki je poskušal v skrivnostno bazo vdreti v neobičajnem ovalnem vozilu.

Omenjeni dogodek je sicer navdihnil podobne pozive, med njimi tudi juriš na Loch Ness v iskanju mitične jezerske pošasti Nessie in juriš na bermudski trikotnik.