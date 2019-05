Srečanje je združilo lastnike različnih modelov vesp, ki so zapeljali tudi skozi mestno središče. Foto: BoBo/Žiga Živulović

V prestolnici ste danes lahko naleteli na nepregledno množico voznikov vesp, ki so brnele po ljubljanskih ulicah in vzbujale pozornost mimoidočih. Ljubitelji legendarnih mopedov so se zbrali v okviru 12. srečanja vespa, ki ga je organiziral Vespa klub Ljubljana.

Srečanje se je začelo dopoldne v Šentvidu, mopedisti so se nato zapeljali skozi središče Ljubljane, si ogledali staro mestno jedro in nato obiskali BTC.

