Franky Zapata je na deski poletel tudi pred začetkom dirke za Veliko nagrado Belgije, ki je potekala na začetku meseca. Foto: Reuters

40-letni izumitelj navdušuje z desko, ki si jo je zamislil in tudi izdelal sam. Deska lahko leti s hitrostjo do 160 kilometrov na uro, v zraku pa lahko ostane približno 10 minut. Prvič je z njo nase opozoril med letošnjo vojaško parado na dan Bastilje, ko je z njo poletel nad glavami obiskovalcev. Avgusta pa je v drugem poskusu na t. i. flyboardu prečkal Rokavski preliv.

120 decibelov hrupa

A nad Zapato se zdaj zgrinjajo temni oblaki. Prebivalci kraja Sausset-les-Pins na francoski rivieri so se pritožili, da so hrup in strupeni izpusti, ki jih Zapata povzroča s svojimi izumi, izjemno moteči. Trdijo, da vsak vzlet leteče deske povzroči hrup v vrednosti 120 decibelov, kar je primerljivo z glasnim rokovskim koncertom ali vzletom vojaškega letala. Priložili so tudi izjave zdravnikov, ki so dejali, da je dolga izpostavljenost hrupu, ki presega 85 decibelov, škodljiva. Pet motorjev, kolikor jih ima deska, poleg tega v zrak spušča drobne delce, ki so škodljivi za okolje, poroča Telegraph. Zato okoli 100 prebivalcev kraja od sodišča zahteva, da Zapati prepove letenje v bližini njihovih domov.

Izumitelj trdi, da so obtožbe pretirane in da spoštuje predpisane omejitve letenja ‒ opravi lahko dva 90-minutna poleta na teden, a ne pred 10.00 zjutraj, ne med 12.00 in 15.00 in ne po 18.30. Ob praznikih in nedeljah ne sme leteti, prav tako mora ostati na tleh, če z morja piha veter. Prepovedano mu je leteti tudi nad kopalci in čolni.

"Če bi lahko preizkuse opravljal vse dni, bi razumel ljudi, da jih motim. A pravila spoštujem," se brani.

V nasprotju s sosedi pa si je drugod za svoj izum prislužil ogromno pohval in občudovanja. Francoski predsednik Emmanuel Macron ga je primerjal kar z najslavnejšim filmskim agentom Jamesom Bondom, francoska vojska pa je njegovemu podjetju namenila 1,3 milijona evrov razvojnih sredstev. Trenutno razvija leteči avtomobil.