Na škatli monopolija prvič ni glavni znameniti gospod s klobukom. Foto: Proizvajalec

Igralna plošča nove igre sicer še vedno spominja na klasični monopoli, razlika je predvsem v imenih posestev, ki jih kupujejo igralci. Ti bodo namesto ulic oziroma nam bolj domačih, jugoslovanskih turističnih znamenitosti kupovali zgodovinske dosežke in iznajdbe žensk. Ženske igralke pa bodo na prehodu preko začetnega polja dobile več denarja od moških.

V podjetju pravijo, da je igra poskus zabavnega ozaveščanja o neenakopravnosti žensk v družbi in gospodarstvu. Na družbenih omrežjih pa se je že razvnela bujna razprava o primernosti takšne igre. Nasprotniki igre pravijo, da se igra vprašanja ženske neenakosti loteva povsem napačno in da problematiko povsem banalizira.

Iznajditeljica monopolija Elizabeth Magie Phillips.

Prvo igro, ki spominja na sodobni monopoli, je sicer že leta 1903 iznašla feministka in politična aktivistka Elizabeth Magie Phillips. Prvotna igra je imela dva nabora pravil in ni bila namenjena zabavi, ampak izobraževanju, saj je z njo želela pokazati na nepravičnost velikih posestniških monopolov. Igralci so najprej sodelovali in skupaj kupovali in nadgrajevali posesti, nato pa brez sodelovanja poskušali vzpostaviti monopol. Cilj igre je bilo prikazati, da monopoli znatno upočasnijo družbeni razvoj in so škodljivi. Igra se je takrat hitro prijela med napredno mislečimi študenti, monopoli, ki ga poznamo danes pa je leta 1933 iz tega drugega nabora pravil razvil Charles Darrow.