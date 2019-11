Skupina se je skupaj krmarko Nikki Henderson podala na pot danes, na jadrnici pa je tudi 11-mesečni dojenček avstralskega para. Na jadranje so se pripravljali zadnjih šest dni in se ob tem spoznavali. Kot je dodal Whitelum, je Thunbergova zelo pametna in neodvisna. Foto: Twitter Greta Thunberg/Reuters

Greta se je avgusta iz domovine čez Atlantski ocean odpravila na plovilu, opremljenem s sončnimi celicami in podvodnimi turbinami, ki omogočajo potovanje čez ocean brez ogljičnega odtisa. V ZDA se je odpravila, da se je udeležila podnebnega vrha Združenih narodov 23. septembra. Thunbergova namreč ne želi leteti z letali, ker ta z izpusti ogljikovega dioksida močno obremenjujejo okolje.

Od takrat se je udeležila več dogodkov v ZDA, Kanadi in Mehiki, svoje bivanje čez lužo pa bi morala končati z udeležbo na podnebni konferenci ZN-a, ki bi morala na začetku decembra potekati v Čilu, a so jo zaradi nemirov v državi odpovedali oziroma jo prestavili v Madrid.

"Izkazalo se je, da sem pol sveta prepotovala v napačni smeri," je 16-letnica zapisala na Twitterju in dodala, da mora najti možnost za prečkanje Atlantskega oceana novembra in da bo hvaležna tistemu, ki bi ji pomagal.

Naporno pot čez ocean bodo opravili na 15-metrskem katamaranu s sončnimi celicami, ki ima zelo malo ogljičnega odtisa. Foto: Reuters

"Greta, tu Riley iz Sailing La Vagabonde. Če boš stopila v stik z mano, bomo zagotovo lahko nekaj organizirali," je tvitnil Riley Whitelum, ko je zasledil, da potrebuje najstnica pomoč pri prečkanju oceana. Thunbergova je ponudbo sprejela. "Ko sem jo spoznal, nisem bil pripravljen, kako mlada in majhna bo," je danes dejal Whitelum za avstralski radio ABC Perth.

Whitelum skupaj s svojo partnerico Elayno Carausu že zadnjih pet let pluje z jadrnico okoli sveta, par pa svoje dogodivščine redno dokumentira v okviru svojega vloga Sailing La Vagabonde na portalu YouTube, kjer imata več kot 1,1 milijona sledilcev.

Par je to pot do zdaj opravil dvakrat, ampak je ta vedno polna izzivov. Svojo avanturo sta Avstralca začela leta 2014 z željo, da bosta objadrala svet, ampak nista znala jadrati. Do zdaj sta opravila več kot 70.000 navtičnih milj, vse pa redno dokumentirata v videoblogu.