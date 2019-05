V zgodovino rockovske glasbe so se Guns N' Roses vpisali tudi z uspešnicami, kot so Patience, Don't Cry' in November Rain. V karieri so izdali skupno šest albumov, med uspešnejšimi sta bila Use Your Illusion I in Use Your Illusion II. Foto: AP

Zasedba trdi, da je pivovarna njihovemu imenu, ki je zaščiteno tudi kot blagovna znamka, storila "nepopravljivo škodo".

Ime piva Guns 'N' Rosé je sicer domiselna izpeljanka, a člane glasbene zasedbe skrbi, da bodo njihovi oboževalci podobnost med imenoma razumeli kot uradno partnerstvo med skupino in pivovarno. "Blagovna znamka Guns N' Roses zaradi imena piva trpi nepopravljivo škodo, s potezo pa je pivovarna zasedbi omadeževala tudi ugled in dobro ime," je med drugim zapisano v tožbi.

Zasedba si želi denarne poravnave, pivovarna Oskar Blues Brewery pa se na tožbo še ni uradno odzvala. Je pa znano, da so ime piva že poskušali registrirati kot blagovno znamko, a so zdaj te poskuse opustili, s prodajo piva pa bodo po navedbah časnika The Guardian nadaljevali do marca 2020.