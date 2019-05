Instagram razmišlja o skrivanju števila všečkov

"Ne želimo, da bi Instagram postal tekmovanje"

Los Angeles - MMC RTV SLO

Instagram brez števca všečkov bo testiran med kanadskimi uporabniki tega družbenega omrežja. Foto: EPA

Pri družbenem omrežju Instagram so sporočili, da bodo poskusno vpeljali način, pri katerem bo število všečkov in ogledov posamezne fotografije oziroma videoposnetka skrito. S potezo želijo zmanjšati tekmovalnost in primerjanje med uporabniki.