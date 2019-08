Širša okolica Območja 51 že desetletja privablja obiskovalce, ki jih zanimajo Nezemljani. Takšnega nenadnega zanimanja za obisk, kot ga je sprožil dogodek na Facebooku, pa ni pričakoval nihče. Foto: Reuters

Čeprav je bil poziv k jurišu na Območje 51, ameriško vojaško bazo, v kateri naj bi po nekaterih teorijah ZDA skrivale dokaze za obstoj Nezemljanov, v prvi vrsti spletna šala, jo zaradi ogromne pozornosti tako ameriška vojska kot tamkajšnje prebivalstvo jemljeta resno. Na Facebookov dogodek z imenom Juriš na Območje 51, vseh nas ne morejo ustaviti – ta je bil sicer pozneje onemogočen – se je namreč odzvalo več kot 2 milijona uporabnikov, zato oblasti ne izključujejo možnosti, da se bo 20. septembra v puščavi v Nevadi dejansko pojavilo večje število tako imenovanih lovcev na Nezemljane in drugih obiskovalcev.

Napovedani dogodek je razdelil tudi prebivalce majhnega zaselka Rachel, ki leži najbližje Območju 51. Nekateri izmed 50 prebivalcev v strahu pred množico ljudi pozivajo, naj se držijo stran od njihovega kraja, drugi pa so se v želji po čim večjem obisku lotili celo organizacije glasbenega festivala Alienstock.

Med tistimi, ki so prepričani, da bi moral puščavski zaselek Rachel izkoristiti ogromno pozornost, je tudi Connie West, solastnica tamkajšnjega motela. "Trudimo se ugotoviti, kako iz položaja narediti nekaj pozitivnega in se ne osredotočati zgolj na negativne plati," je povedala za Reuters. "Lahko se borimo proti temu, a prišlo bo vseeno," je prepričana prebivalka kraja, ki s svojo mamo poleg motela vodi še restavracijo. To je tudi edina storitev, ki jo nudi majhen kraj, ki ne premore niti bencinske črpalke ali trgovine. Po ocenah Connie West bo 20. septembra na Območje 51 prišlo vsaj 30 tisoč ljudi, zato se že pripravlja na množico.

Veliko prebivalcev majhnega kraja sredi nevadske puščave je strah, da bi bile posledice množičnega obiska katastrofalne. Foto: Reuters

Območje 51 je bilo desetletja zavito v skrivnost, iz katere so se rodile številne teorije zarote. Po mnenju številnih naj bi ameriške oblasti na območju hranile trupla Nezemljanov in strmoglavljeno vesoljsko ladjo, ki naj bi jo ameriška vojska leta 1947 zasegla v zvezni državi Nova Mehika. Ameriška vlada obstoja vojaške baze na Območju 51 ni potrdila vse do leta 2013, ko so bili javno objavljeni tajni arhivi ameriške obveščevalne službe CIA. V njih je bilo navedeno, da je bilo območje nekoč namenjeno testiranju tajnih vohunskih letal. Čeprav v dokumentih ni omembe Nezemljanov, to vseeno ni utišalo ugibanj teoretikov zarote.

Življenja v kraju Rachel, ki leži 240 kilometrov od Las Vegasa, obiskovalci dolga leta niso vznemirjali, čeprav je v redko poseljeno nevadsko puščavo redno zahajalo mnogo turistov. Ti so tja prihajali predvsem zaradi tako imenovane Nezemeljske avtoceste, ki se vije skozi območje in velja za eno najbolj vročih točk lovcev na neznane leteče predmete.

Namesto juriša zdaj v načrtu glasbeni festival

Odnos do obiskovalcev je veliko tamkajšnjih prebivalcev spremenilo po tem, ko je dogodek o invaziji na Območje 51 na spletu prejel nepričakovano veliko pozornosti. Ustrašili so se namreč, da bi množičen obisk presegel zmogljivosti regije. Na dogajanje se je odzvala tudi ameriška vojska, ki je ljudi pozvala, naj ne prihajajo v bližino vojaške baze, ki jo bodo v primeru vdora zavarovali z vsemi ukrepi. "Kakršen koli poskus nezakonitega vstopa na območje vojaške baze je nevaren," so sporočili v odzivu in dodali, da objekt uporabljajo za testiranja vojaških letal in urjenje vojakov ter da je vhod strogo varovan.

Nevadska puščava med tako imenovanimi lovci na neznane leteče predmete že dolga desetletja velja za eno izmed najbolj vročih točk. Foto: Reuters

Na pozive oblasti se je odzval tudi Matty Roberts, ki je ustvaril zloglasni dogodek na Facebooku. Tudi on potencialne lovce na Nezemljane zdaj skuša odvrniti od juriša na Območje 51 in jih preusmeriti na Alienstock, tridnevni glasbeni festival, ki naj bi potekal v kraju Rachel. Connie West naj bi že dobila potrebna dovoljenja za ograditev 12-hektarskega območja, na katerem bi lahko obiskovalci parkirali svoje avtomobile in si postavili šotore. Poteka tudi organizacija dobave vode, varnostnikov in zdravniškega osebja.

Na spletu je že postavljena tudi spletna stran festivala, na kateri se prodajajo parkirna dovoljenja in rezervacije za kampiranje, o nastopajočih pa za zdaj še ni informacij.

Strah pred kriminalci in opustošenjem

Roberts dogodka ni komentiral, imajo pa zato o vsem skupaj veliko povedati tamkajšnji prebivalci. "Veliko nas je zaskrbljenih in na noben način ne želimo, da bi se dogodek dejansko zgodil," je dejal Joerg Arnu, lastnik spletne strani o zgodovini kraja Rachel in Območja 51. "To bi uničilo Rachel, čudovit majhen kraj sredi puščave," je prepričan.

Arnu je že pozval oblasti, naj v drugi polovici septembra zaprejo dvopasovno cesto, ki vodi v kraj in tako preprečijo prihod množice obiskovalcev. Arnu je dodal, da krajane skrbi, da bi skupaj z množico obiskovalcev prišli tudi kriminalci in bi množica povzročila veliko opustošenje. "Prebivalci bodo storili kar koli, da bi zavarovali svojo posest in lastnino," je dodal Arnu. "Upamo, da ne bo prišlo do konflikta, saj bi se situacija lahko hitro poslabšala in postala zelo grda," je opozoril Arnu.

Ob tem krajani izražajo tudi strah, da bo nenaden množičen obisk povzročil težave pri dobavi energije, da bodo motene komunikacijske povezave in da bodo obiskovalci vznemirili govedo, ki ga redijo na tistem območju. Arnu je povedal, da se že brez tisočev obiskovalcev zaradi goveda na cesti vsako leto pripeti več prometnih nesreč.

Connie West se zaveda omejitev, zato obiskovalce poziva, naj s sabo prinesejo vodo, oblačila za vroče dnevne in hladne nočne temperature ter tudi gorivo.

Po podatkih šerifovega urada so vse nastanitvene kapacitete v okrožju že nekaj časa zasedene. Foto: Reuters

Od povečanega obiska vseh, ki jih vznemirjajo vesoljci, si zaslužek obetajo tudi v 64 kilometrov oddaljenem kraju Hiko, kjer stoji trgovina Alien Research Centre. V trgovini, v kateri prodajajo vse v povezavi z Nezemljani, bodo 20. in 21. septembra organizirali dogodek z živo glasbo, bogato kulinarično ponudbo, igrami in zabavnim programom.

Na dogajanje so se odzvale tudi oblasti okrožja Lincoln, v katerega spadata tako Hiko kot Rachel. Sprejeli so več pripravljalnih ukrepov, vključno z urgentno deklaracijo, s katero bodo ob izrednih okoliščinah prosili za pomoč države. Iz okrožnega šerifovega urada so sicer sporočili, da bi že 500 nepričakovanih obiskovalcev v okrožju z zgolj 5.000 prebivalci lahko povzročilo pravi kaos in kolaps na cestah.

Connie West meni, da regija nima druge izbire, kot da sprejme in pozdravi nenadno povečanje zanimanja za Območje 51. Prepričana je, da bi odvračanje od obiska zgolj okrepilo teorije zarote. "Če bodo oblasti prepovedale obisk območja, bodo ljudje mislili, da nekaj skrivamo in da sodelujemo z vlado," je dejala Connie, ki je v pričakovanju množice obiskovalcev že zagotovila 30 mobilnih stranišč.