S takimi projekti si želijo astronomi popularizirati astronomijo in to znanost približati zlasti mladim. Foto: Televizija Slovenija

Slovenija je ena izmed 70 držav, ki te dni zavzeto iščejo predloge za najizvirnejše poimenovanje eksoplaneta in njegove zvezde. Mednarodna astronomska zveza se je namreč ob svoji 100-letnici odločila, da vsaki sodelujoči državi dodeli planetarni sistem, eksoplanet in matično zvezdo. Gre za plinasti planet zunaj naše galaksije, ki je od Zemlje oddaljen 450 svetlobnih let in je po velikosti podoben Jupitru.

"In je bil odkrit s programom, ki se imenuje WASP. Sestavlja ga osem manjših teleskopov, ki skupaj oz. kamer, ki skupaj pregledujejo nebo, na ta način so odkrili več kot 100 planetov," je povedala Dunja Fabjan iz Društva matematikov, fizikov in astronomov.

Planet, ki je trenutno še brez imena, so odkrili pred osmimi leti, njegovo leto pa je izjemno kratko – traja namreč le sedem dni. To pa velja upoštevati tudi pri izbiri imena. "Mogoče ljudje razmišljajte kaj v hitrostno smer," je povedal Boštjan Gorenc – Pižama, član komisije za izbiranje imena.

Svoj predlog lahko v spletnem obrazcu na strani portalvvesolje.si oddate do konca oktobra, pri poimenovanju pa se izogibajte šumnikov. "Nam se je zdelo, da če dobimo ime Vremščica, predstavljajte si, kako bodo to v anglosaškem svetu izgovarjali, ne," je povedal Andrej Guštin iz Društva matematikov, fizikov in astronomov.

Predloge sprejemajo do konca oktobra, končni izbor imena bo komisija razglasila do sredine novembra. Posebna komisija bo med vsemi prispelimi predlogi izbrala najboljšega, tega pa bo nato potrdila Mednarodna astronomska zveza.