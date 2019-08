Starši se pritožujejo tudi nad higieno v nekaterih šolskih menzah. Foto: AP

Sodišče je v razsodbi zapisalo, da bi morale imeti šole vso avtonomijo, da se odločijo, ali bodo šolarji na območju šole lahko jedli od doma prineseno malico.

Nižje sodišče je pred tem odločilo v korist skupine staršev iz Torina, ki so se želeli odreči šolskim malicam. Starši pravijo, da so šolske malice drage, njihov argument pa je tudi, da so lahko precej nezdrave, navaja BBC.

Vrhovno sodišče pa je zdaj razsodilo, da je vnos domačih malic "morebitna kršitev načel enakosti in nediskriminacije glede na ekonomske okoliščine". Sodniki so menili, da je šola kraj, kjer bi morali vzeti v ozir individualne razlike, a tudi "interese šolske skupnosti".

Razsodba je dvignila ogromno prahu med starši, pri čemer jo je neka mama označila za "nasilno dejanje". Lorenza, katere dva otroka se šolata na torinski šoli, je za lokalno TV-postajo povedala, da je za šolske malice porabila več kot 2.000 evrov, kar je več, kot znaša njena mesečna plača.

Pritožbe staršev

"Moja starejša hčerka ni bila zadovoljna, ker kakovost hrane ni upravičevala cene, pa tudi zaradi problematične higiene v šolski kantini. Pogosto se je pritoževala nad umazanim priborom in kozarci, na krožnikih pa je večkrat našla lase," je dejala Lorenza.

Skupina staršev iz Torina je na Facebooku postavila stran, prek katere pozivajo druge starše, naj pošiljajo v šole peticije, češ da so domače malice "družbena pravica", ki prav nič ne izloča njihovih otrok iz prisostvovanja v "šolski skupnosti".

Nekatere starše tudi skrbi, da šolske kantine ne bi mogle zadovoljiti določenih prehranskih zahtev oz. omejitev učencev.

In drugje po Evropi? Nekatere države, kot je Finska, vsem učencem zagotavljajo brezplačno šolsko malico oz. kosilo, medtem ko v Franciji šolski obroki niso zastonj, so pa močno subvencionirani.