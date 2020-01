Steve Irwin, televizijski voditelj, znan kot lovec na krokodile, je umrl leta 2006, potem ko ga je med snemanje prispevka o smrtonosnih morskih bitjih v srce zabodel skat. Foto: Reuters

"Srce se mi lomi ob pogledu na požare, ki divjajo po Avstraliji in uničujejo življenja ljudi ter divjih živali," je v objavi na Instagramu zapisala Bindi Irwin, hči slavnega lovilca krokodilov. 21-letnica je pojasnila, da je avstralski živalski vrt, ki ga upravlja družina Irwin, za zdaj na varnem pred požari, njihova veterinarska bolnišnica pa zasedena bolj kot kdaj koli poprej.

"Bolnik" številka 90.000 je postal kljunaš Ollie. “Starši so veterinarsko kliniko posvetili moji čudoviti babici, ki je prav tako skrbela za divje živali. Z družino jo bomo še naprej častili in poskušali rešiti čim več življenj,” je še pripisala pod fotografijo.

Le nekaj dni pozneje je Bindi objavila še fotografijo oposuma z imenom Blossom, ki je poginil zaradi hudih poškodb zaradi požara. Blossom je le ena od mnogih živali, ki so poginile v avstralskih požarih, ogrožena pa je tudi ključna populacija koal, piše CNN. “Več kot 50 odstotkov populacije je izgubljene,” je o edini skupini koal, ki je brez bolezni in velja za ključno za prihodnost vrste, povedal Sam Mitchell iz parka divjih živali Kangaroo. Škoda je po Mitchellovih besedah izjemna. Mnoge živali so ostale brez naravnega okolja, kamor bi se lahko vrnile, zato ne bodo imele kaj jesti.

V uničujočih požarih, ki od septembra lani divjajo na obsežnem jugovzhodnem delu Avstralije, naj bi samo v zvezni državi Novi Južni Wales umrlo skoraj 500 milijonov divjih živali in bilo uničenih več kot 1300 hiš.