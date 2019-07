Kača je pregnala nigerijske poslance. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

"Ravno smo hoteli vstopiti v plenarno dvorano, ko je iz nje švignila ogromna kača. Zaradi tega smo morali hitro zapustiti stavbo," je povedal tiskovni predstavnik parlamenta v nigerijski zvezni državi Ondo Olugbenga Omole.

Po njegovih besedah je plazilec v četrtek padel v dvorano s strehe, pri čemer ni bil na srečo nihče poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je dodal omenjeni vir, gre vse skupaj pripisati propadajočemu stanju parlamenta in pomanjkanju denarja za njegovo vzdrževanje.

Ker poslopje ni več varno, so poslanci do nadaljnjega ustavili vse delo in za nedoločen čas odšli na parlamentarne počitnice, je še povedal tiskovni predstavnik. Se bodo pa poslanci med počitnicami vendarle sešli z guvernerjem države Ondo Rotimije Akeredolujem in zahtevali, naj sprejme potrebne ukrepe za ureditev stavbe.