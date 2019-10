Beli konj, na katerem je Kim odjezdil na vrh gore Paektu, je močan simbol v marsikateri mitologiji – med drugim nosi ključne svetnike ali odrešenike sveta v največjih svetovnih religijah. Foto: Reuters

Tamkajšnja tiskovna agencija KCNA je namreč v svet poslala serijo fotografij svojega voditelja, kako jezdi konja po lahno zasneženih poljih in gozdovih vse višje, do vrha gore Paektu, kjer se je po legendi v vojaškem kampu v času japonske aneksacije Koreje rodil oče zdajšnjega severnokorejskega voditelja Kim Džong II.

2750 metrov visoka gora ima tako za Korejce poseben pomen, njeno "svetost" oz. duhovni vidik pa spodbuja tudi samodržec sam, saj se nanjo pogosto odpravi, preden Severnim Korejcem (in svetu) sporoči kakšno pomembno novico – pred dvema letoma je vzponu na goro sledil presenetljiv novoletni nagovor ljudstvu, v katerem je namignil na tajanje odnosov z južno sosedo. Nekaj dni pred tem je Severna Koreja sicer izstrelila svoj največji medcelinski balistični izstrelek do takrat.

Samotna pot na vrh Severne Koreje ... Foto: Reuters

"Pomemben trenutek v zgodovini korejske revolucije"

Nekaj podobnega lahko Kimovi podaniki pričakujejo tudi tokrat – vsaj kolikor gre razbrati iz poročila za javnost, ki je pospremilo fotografije: "Njegov pohod na vrh gore Paektu je pomemben trenutek v zgodovini korejske revolucije," je tako sporočila tiskovna agencija KCNA.

"Vsi uradniki, ki so ga spremljali in so bili priča veličastnim trenutkom njegovega razmisleka na vrhu gore Paektu, so bili polni čustev in radosti prepričani, da se napoveduje velika operacija, ki bo svet spet navdala s čudenjem in bo pomenila korak naprej v korejski revoluciji," je še sporočila agencija KCNA.

Sočasno je KCNA v svet poslala fotografije Kima, ki svojim podanikom daje navodila glede dokončanja stanovanjske soseske. Foto: Reuters

Kakšen bo status demilitariziranega območja?

Po poročanju Reutersa za zdaj še ni jasno, za kakšno spremembo oziroma pomembno odločitev gre, a verjetno bo želel Kim svetu sporočiti, da se ne bo pustil ustrahovati s sankcijami in da ne bo popustil pritiskom glede svojega jedrskega programa. "Gre za stališče, za simbol kljubovanja," je Reutersu razložil poznavalec severnokorejskih politik Joshua Pollack z Middleburyjevega inštituta za mednarodne študije v Kaliforniji.

Lani je Kim na goro povabil južnokorejskega predsednika Mun Dže Ina, kar je nakazovalo zgodovinsko otoplitev odnosov med državama, a zdaj so razmere med obema Korejama spet bolj napete – avgusta je tako Severna Koreja kot odgovor na tradicionalne skupne vojaške Koreje ZDA in Južne Koreje izstrelila dva neznana projektila, sočasno pa so iz Pjongjanga v svet poslali sporočilo, v katerem se sprašujejo o smiselnosti dialoga z južno sosedo, ali Južna Koreja, katere predsednik je "človek brez sramu", nadaljuje skupne vojaške vaje z ZDA.

Kim Džong Un je ZDA in svoji južni sosedi pozneje dal vedeti, da ga potrpljenje mineva in da imata državi le še do konca leta čas, da pojasnita svoja stališča glede demilitariziranega območja, nato pa bo šla Severna Koreja na svojo (za zdaj še nepojasnjeno) pot naprej.