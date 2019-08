Foto: Reuters

Organizatorji so šest tovornjakov napolnili s kar 145 tonami paradižnika in ga potem zmetali v navdušeno množico na cestah in trgih tega mesteca blizu Valencie.

Nekateri udeleženci so nosili plavalna očala, da bi si v rdeči bitki zaščitili vsaj oči. Meščani so posamezne hiše prekrili s ponjavami, na tistih nezaščitenih pa je rdeča kašasta snov zarisala osupljive ulične "grafite".

Korenine festivala Tomatina segajo v leto 1945, ko se je med prebivalci vnel spontan ulični boj. Pod vodstvom diktatorja Franca je bil v 50. letih prejšnjega stoletja nekaj časa prepovedan, nato pa je v 80. letih pridobil priljubljenost – tako doma kot na tujem. Letos je bilo tako na voljo kar 20.000 vstopnic.