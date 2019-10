G-Dragon se vrača na glasbeno prizorišče. Foto: Reuters

Nepregledna množica oboževalcev je pričakala G-Dragona. Foto: Reuters

31-letni južnokorejski pevec s pravim imenom Kwon Ji-yong je po skoraj dveh letih končal služenje obveznega vojaškega roka. To je opravil v poveljstvu kopenske enote vojske v Yonginu na jugovzhodu Seula.

Prvotno je bilo načrtovano, da bo vojno oporišče zapustil blizu meje s Severno Korejo, kot piše Reuters, pa so se za spremembo odločili, da bi omejili število prometa v območju.

V vojašnici so sprejeli pravo odločitev, saj je okoli 500 Kitajcev, Japoncev in preostalih azijskih oboževalcev prenočilo pred vojašnico v hladnem vremenu, da bi zjutraj takoj pozdravili idola. G-Dragona so iz stavbe izpustili ob 8. uri zjutraj. "Hvala, ker ste čakali," je zbranim oboževalcem povedal pevec in dodal: "Vrnil se bom na delo, ki ga bom zvesto opravljal." Delu se je G-Dragon posvetil takoj, saj je v bližini organiziral dogodek za vse oboževalce - tam se jih je zbralo kar 3.000.

Petčlanska zasedba Big Bang, ki je debitirala leta 2006, je zasedala vrh južnokorejskih glasbenih lestvic. Skupina je morala na zasilen premor, ko so člani skupine drug za drugim morali na služenje vojaškega roka.