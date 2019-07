Biki so letos nabodli osem ljudi, lani pa samo dva. Foto: Reuters

Na vseh osmih letošnjih tekih so morali zaradi poškodb, ki so jih bodisi dobili med tekom pred pobesnelimi biki po 850 metrov dolgi trasi po uličicah Pamplone bodisi so jih biki nabodli, v bolnišnico prepeljati 35 ljudi.

Lani je bilo v tekih pred razjarjenimi živalmi poškodovanih skupno 42 ljudi, med njimi je dva nabodel bik. Odkar prirejajo festival od začetka 20. stoletja, je na ulicah Pamplone umrlo 15 ljudi. Zadnjo smrtno žrtev so zabeležili leta 2009.

Bike s tekom zvabijo v areno, kjer jih najprej (še dodatno) razdražijo, nato pa v boj pošljejo bikoborca, ki ga navadno pokonča. Foto: Reuters

Devetdnevno rajanje po ulicah Pamplone

Festival San Fermin, ki ga v španskem mestu Pamplona v takšni ali drugačni obliki prirejajo že stoletja in ki velja za enega najbolj znanih in najbolj obiskanih dogodkov na svetu, se vsako leto začne 6. julija opoldne z ognjemetom, vzkliki "Naj živi san Fermin!" in polivanjem sangrie, sklene pa 14. julija ob polnoči s prižiganjem sveč in s t. i. procesijo velikanom in velikoglavcev (Comparsa de gigantes y cabezudos), ki ima korenine v krščanski tradiciji praznovanja svetega rešnjega telesa.

Začetki festivala, ki je posvečen zavetniku španske avtonomne pokrajine Navara svetemu Ferminu, segajo v srednjeveške čase, prepleta pa verske procesije, koncerte, zabave ter seveda tek pred biki in bikoborbe.

Tudi tokrat protesti

Na sporno prakso ravnanja z biki (ki na koncu seveda ne končajo na prostranih pašnikih, pač pa jih vsak večer pokončajo bikoborci) že leta opozarjajo borci za pravice živali, ki so tudi letos na predvečer odprtja festivala uprizorili svojevrsten protest: nekaj deset polgolih aktivistov se je s simboličnimi sulicami v hrbtih uleglo na tla enega izmed trgov v mestu.