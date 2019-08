To je bil prvi levji podmladek v leipziškem ZOO-ju v 15 letih. Foto: EPA

Levinja Kigali je svoja prva mladička skotila v petek, kar je bilo sploh prvič v 15 letih, da bi se v tem živalskem vrtu skotili levji mladiči.

Predstavnica ZOO-ja Maria Saegebarth je za CNN povedala, da je levinja za svoja mladička sprva dobro skrbela, do ponedeljka, ko ju je napadla in požrla. Pred tem ni Kigali kazala nobenega nenavadnega vedenja in je čez dan normalno jedla.

Leipziški ZOO je na svojih družbenih omrežjih zapisal, da je njegovo osebje nad dogodkom "šokirano in žalostno".

Kot so še dodali, se bo Kigali zdaj kmalu vrnila iz materinskega oddelka v glavno ogrado, kjer se bo ponovno pridružila očetu mladičev, levu Maju.

Ker je Kigali svoja mladiča požrla cela, na njiju ne morejo izvesti obdukcije, da bi ugotovili, ali sta bila morda bolna, kar bi morda lahko sprožilo levinjino dejanje.

"To je neke vrste naravno vedenje, ki se dogaja tudi v naravi," je povedala Saegebarthova.

V ujetništvu pogostejši pojav

Maren Huck, predavateljica živalske vedenjske ekologije na univerzi v britanskem Derbyju, je za CNN potrdila, da levinje včasih svoje mladičke res požrejo tudi v divjini, čeprav se to pogosteje dogaja v ujetništvu.

Občasno se to dogaja tudi pri drugih živalskih vrstah, denimo udomačenih mačkah, še posebej če se mladički vedejo nenavadno, za mačko pa je to prvo leglo.

"V ujetništvu je večja verjetnost za to, ker je več dejavnikov, ki doprinesejo k temu. Dobro znano je, da če so živali v ujetništvu pod stresom, je zanje večja verjetnost, da bodo požrle svoje mlade," je pojasnila Huckova.

"Po drugi strani pa je pri živalih v ZOO-ju manjša verjetnost, da bodo podhranjene. V divjini, če samica sama ni dovolj pri moči, je bolj verjetno, da bo požrla svoje mladiče."