Melania in Donald Trump na prižigu luči v Washingtonu. Foto: Reuters

Nacionalno božično drevo je več kot devet metrov visoka srebrna smreka, okrašena s 50.000 lučkami in 450 okraski v obliki zvezd. Oktobra so ga prepeljali iz Pensilvanije, Nacionalna služba za parke pa ga je s pomočjo žerjava znova posadila v parku blizu Bele hiše.

Na slovesnosti so nastopili številni ameriški glasbeniki, med njimi country pevka Jessie James Decker, pevka Spensha Baker, pevec Colton Dixon, rock skupina zračnih sil Max Impact, pevka Chevel Shepherd, zbor Tucson Boys, orkester marincev in mladinski zbor West Tennessee.

Prižiganje luči na božičnem drevesu pred Belo hišo je skoraj stoletna tradicija. Kot prvi jih je leta 1923 prižgal tedanji predsednik Calvin Coolidge. Organizatorji se trudijo, da bi prireditev sledila duhu sodobnega časa. Tako ima nacionalno božično drevo od leta 2013 celo svoj račun na Twitterju. V četrtek so na njem objavili sporočilo: "Hvala vsem, ki ste me nocoj prišli pogledat."

Božično drevo pred Rockefellerjevim centrom v New Yorku. Foto: EPA

Še večje in bolj slavno drevo so v sredo prižgali v New Yorku pred Rockefellerjevim centrom. Več kot 23 metrov visoka smreka ima prav tako 50.000 lučk, na vrhu pa jo krasi kristalna zvezda podjetja Swarovski. Pripeljali so jo iz vasi Florida na severu države New Yorka.

Prisotno množico so med drugim zabavali John Legend, Gwen Stefani in Jon Bon Jovi.