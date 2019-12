Trasa 89. Dirke po Italiji je leta 2006 kolesarje vodila po deželi Molize. Na fotografiji kraj Peschici. Foto: EPA

Do izteka roka 30. novembra je svoje projekte na razpis prijavilo več kot 600 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po podatkih tamkajšnje regionalne vlade zainteresirani prihajajo s petih celin. Zanimanje za razpis je bilo sicer zelo veliko, saj so oblasti prejele tudi 5.062 elektronskih sporočil in 18.427 telefonskih klicev s prošnjami za informacije.

Pokrajina okoli 200 kilometrov jugovzhodno od Rima priseljencem ponuja po 700 evrov mesečno za obdobje treh let, če se bodo priselili v Molize – v kraj z manj kot 2.000 prebivalci – in tam ostali najmanj pet let. Poleg tega bodo morali odpreti obrt ali obnoviti stanovanjsko hišo. Program je za zdaj omejen na 40 udeležencev. Kateri izmed več kot 600 prijavljenih projektov so najobetavnejši, bo odločila posebna komisija.

Prebivalstvo Molizeja že več desetletij upada, izseljujejo pa se predvsem mladi, ki iščejo zaposlitev. Medtem ko je v 50. letih prejšnjega stoletja tam živelo več kot 400.000 ljudi, ima pokrajina zdaj nekaj več kot 300.000 prebivalcev. Več kot sto krajev ima manj kot 2.000 prebivalcev.

Pokrajina med Jadranskim morjem in Apenini se sicer med drugim ponaša s čistim zrakom, lepo pokrajino in nizko stopnjo kriminala.