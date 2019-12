Kip, ki vabi k razmisleku o tem, kaj je svoboda, namreč spominja na Donalda Trumpa. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Kip, ki ga ni želela sprejeti nobena slovenska občina in ždi za bodečo žico ob cesti nad Selami pri Kamniku, bodo čez nekaj dni preselili v občino Moravče.

"Društvo je iskalo nadomestno lokacijo, v bistvu je iskalo azil za kip svobode. Zato smo poslali dopis 212 občinam po Sloveniji, če bi ga katera sprejela. Zanimanje gostincev je bilo pa različnih drugih struktur, samo se nam je zdelo, da je tak prostor neprimeren za slovenski kip svobode," je povedal avtor skulpture Tomaž Schlegel.

Kip Trumpa bodo preselili v Moravče

Kip svobode na Selih, ki so ga postavili brez podpore države, je pritegnil zanimanje svetovne javnosti. O njem so poročali številni svetovni mediji, med drugimi BBC in Washington Post. Kip, visok osem metrov, namreč spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa.



Kot je ob odkritju povedal avtor za TV Slovenija, je leseni kip duhovita karikatura ameriškega Kipa svobode, ki je včasih ob prihodu v Ameriko pozdravljal utrujene, revne begunce z vsega sveta. "Kip svobode je ameriški simbol. Zato je tudi kip v takšnih barvah in spominja malo na Supermana, ki je tudi ameriški simbol. Ker tudi ta gospod, ki se ima za vladarja sveta, se ima nekako za Supermana."



Avtor je ob tem poudaril, da to ni kip ameriškega predsednika: "To ni Trump. To je Kip svobode. Za Trumpa so ga krstili mediji. Res, da je malo podoben Trumpu, ampak to je samo sredstvo, s spomočjo katerega sem lahko pokazal populizem v Kipu svobode."