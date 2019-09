Gre za aluminijaste hišice, ki spominjajo na pasjo uto iz knjig o Snoopyju, njihova lastnica Chelsea Brownridge pa jih imenuje kar razkošne spalne kapsule za pse. Ideje se je domislila zaradi svojega psa Winstona, ki iz mirnejšega predela Brooklyna nikakor ni želel z njo oditi na Manhattan po opravkih, saj se je upiral, da lastnico privezan na vrvici čaka pred vhodom v trgovino, knjižnico ali lokal.

Tako je nastal projekt Dog Spot ‒ pasje hišice, postavljene na različnih krajih v 35 ameriških mestih v 14 zveznih državah. Ko jih lastniki potrebujejo, si na svoj telefon prenesejo aplikacijo in rezervirajo eno izmed prostih hišic. Te so opremljene s klimatsko napravo, ogrevanimi tlemi in kamero, prek katere lahko lastnik ves čas spremlja, kaj njegov ljubljenček v "kapsuli" počne. Najem takšne pasje ute stane 30 dolarskih centov (0,27 evra ) na minuto, najdlje pa lahko kosmatinec v njej ostane 90 minut.

Ko lastnik vse postori, psa prek aplikacije preprosto odjavi iz ute in ga znova priveže na vrvico, prostor pa očisti kar tehnologija, natančneje ultravijolični žarki.

Kaj pa, če mora pes med bivanjem v "kapsuli" na potrebo? "Niti en pes hiške še ni uporabil v ta namen, saj imajo psi v svoji naravi, da ne ponečedijo svojega ozemlja. Seveda vemo, da se bo kdaj zgodilo tudi to. K sreči bo vse posneto na kamero in takrat bomo hiško zaprli in sterilizirali," je za Telegraph dejala Brownridgeeva.

Lepotne operacije psov

Njena inovacija se v ZDA vse bolj prijema, zato namerava v kratkem po državi postaviti še 300 takšnih hišk. Čez lužo že obstaja še nekaj drugih nenavadnih progruntavščin, namenjenih štirinožcem, na primer prva restavracija s pasjo hrano, ki se je maja odprla na Manhattnu, v njej pa strežejo tudi pasje hamburgerje in divjačino z bučo.

Zavarovalnica Petplan ocenuje, da so ameriški lastniki psov leta 2018 za lepotne operacije svojih psov zapravili 62 milijonov dolarjev (56 milijonov evrov). Najpogosteje so jih poslali na operacijo smrčka, dvig obrvi in podbradka ter liposukcijo. "V več ameriških mestih, kot je na primer San Francisco, je število psov že močno preseglo število otrok. Norija za psi vseh vrst je zajela vso državo," so dodali.