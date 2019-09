Na Dobu odprli zaporniško muzejsko zbirko

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je največji zapor v državi, namenjen prestajanju zapornih kazni polnoletnih moških obsojencev vseh sodnih okrožij Slovenije, obsojenih na zaporno kazen, daljšo od poldrugega leta. Foto: BoBo

Ob tej priložnosti so predstavili jubilejni zbornik in v zavodovi upravni stavbi odprli muzejsko zbirko.

Med njimi najdemo legendarni slovenski stol Rex, pa prirejeno hladno orožje in značilno progasto oblačilo. To je le delček zgodovine največjega slovenska zapora. Restanti, kot so nekdaj rekli zapornikom, so v preteklosti veliko delali, poleg stolov še zibelke, celo za izvoz, v prostem času pa so se za rešetkami tudi družili.

"Obsojenci so v preteklosti zelo veliko dali na kulturno življenje. Imeli so svojo kinoteko, svoja gledališča, zelo veliko so tudi pomagali domačinom. So ljudje, domačini sprejeli ta del, seveda z zaporom je prišel tudi cel kup novih zaposlitev," je pojasnil vodja projektov muzejske zbirke, Leon Lobe.

To je zgodovina zapora, ki je dobil muzejsko zbirko. Na ogled so različni avtentični predmeti. Med njimi taki, s pomočjo katerih so obsojenci želeli na svobodo. "So bili včasih mogoče bolj domiselni, ko še ni bilo vse te sodobne tehnologije, in lahko vidite, kako so se pripravljali na beg, kako so si načrt narisali, kako so si pripomočke naredili. S poprom so si pomagali, da so paznika posuli in ga začasno onesposobili," je dodal Lobe. Danes so drugi časi, pri obsojencih pa kljub iznajdljivosti pogosto odkrijejo predvsem mobilne naprave.

Muzejska zbirka je posvečena nekdanjim in sedanjim zaposlenim v zaporu Dob. Obiskovalci si lahko ogledajo zgodovino za rešetkami le ob predhodni napovedi.