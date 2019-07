Približno 70 zabave željnih Otočanov se je v Manchestru vkrcalo na Ryanairovo letalo za Zadar, kjer je bil festival Hard Island. Zaradi njih pa drugi potniki tega potovanja ne bodo nikoli pozabili.

Policija je prijela tri potnike. Foto: EPA

Zaradi neukrotljivih mladeničev je letalo zamujalo že pri vzletu, saj so se pijani že vkrcali in posadka jih je neuspešno skušala umiriti. Zato se celo pot v letalski kuhinji ni prodajal alkohol nikomur na krovu, vendar ni pomagalo. Britanci so ignorirali vsa varnostna navodila, uporabo pasov, med letenjem so ves čas kričali, prepevali, skandirali, vrhunec gnusobe pa je bil, ko je eden izmed njih bruhal - ne na stranišču ali v temu namenjeno vrečko, ampak kar po prehodu med sedeži.

"Bilo je, kot da smo v nočnem klubu, samo brez glasbe. Vpili so in nihče jih ni mogel pomiriti. Vsi so bili ogabno pijani. Bilo je, kot da smo v džungli z divjimi živalmi. Pekel na nebu. Za nas je bil to najhujši polet v življenju," je potožila zgrožena potnica Aneta Zukow, ki je potovala skupaj s svojim fantom Piotrom Nesanom.

Prijeta trojica

Par je vse skupaj tudi posnel, ti njuni posnetki pa so nato preplavili medije. Odzvali so se tudi pri Ryanairu.

"Posadka na poletu iz Manchestra je po prihodu v Zadar zaprosila za policijsko posredovanje, saj je več potnikov povzročalo nemire. Letalo je varno pristalo in policija je pridržala posameznike. Varnost in udobje našega letala, posadke in potnikov je za nas na prvem mestu, zdaj pa je to stvar lokalne policije," so dejali pri irski nizkocenovni letalski družbi. Po poročanju britanskih medijev je zadrska policija prijela tri mladeniče.