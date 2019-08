Anne McClain bi morala letos sodelovati pri prvem vesoljskem sprehodu, ki bi ga izvedle samo ženske, a je načrt padel v vodo. Foto: AP

40-letno McClainovo naj bi pristojnim oblastem prijavila njena nekdanja soproga Summer Worden.

McClainova, ki se je medtem že vrnila iz ISS-ja, priznava, da je dostopala do računa, a zatrjuje, da ni storila nič nezakonitega, poroča New York Times.

Kot trdi, je želela zgolj preveriti, ali je z družinskimi financami vse v redu in ali je dovolj denarja za plačilo računov in skrb za sina Wordenove, za katerega sta pred razhodom skrbeli skupaj.

"Ostro zanika, da je storila karkoli neprimernega," je povedal odvetnik McClainove Rusty Hardin. Dodal je, da astronavtka sodeluje pri preiskavi.

Pri Nasi je McClainova od leta 2013. Foto: AP

Borila se je v Iraku

McClainova je diplomirala iz elitne vojaške akademije West Point in je kot vojaška pilotka v Iraku opravila več kot 800 bojnih ur v zraku. Za tem je prestala kvalifikacije kot testna pilotka, Nasa pa jo je v svoje vrste vzela leta 2013.

Ameriška astronavtka se je z ISS po več kot 200 dneh vrnila konec junija. Sodelovati bi bila morala pri prvem vesoljskem sprehodu, ki bi ga izvedle samo ženske, vendar je načrt padel v vodo, saj na Mednarodni vesoljski postaji nimajo dovolj skafandrov primerne velikosti.

McClainova je tedaj ostala na postaji, a je med svojim bivanjem na ISS-ju vseeno opravila dva sprehoda po vesolju.

McClainova in Wordenova, ki dela kot obveščevalka v ameriških letalskih silah, sta se poročili leta 2014. Wordenova je zahtevo za ločitev vložila lani.

Kako deluje pravo v vesolju?

In kako točno delujejo zakoni prava v vesolju? V ISS-u sodeluje pet državnih ali mednarodnih vesoljskih agencij, in sicer iz ZDA, Kanade, Japonske, Rusije in EU-ja. Pravila so taka, da za vsako osebo ali predmet v vesolju veljajo pravni okviri države, od koder ta oseba prihaja.

Tako, da če bi v vesolju zločin zagrešil kanadski državljan, bi jim sodili po kanadskih zakonih, ruskemu državljanu pa po ruskih.

Vesoljsko pravo vzpostavlja tudi smernice za izročitve na Zemlji, če bi se določena država odločila, da si želi sodno preganjati državljana druge države zaradi prestopkov v vesolju.

In ker vse kaže, da bo vesoljski turizem kmalu postal resničnost, napisani zakoni niso tako zelo za odmet, a zaenkrat celotni pravni okvir ostaja še povsem nepreizkušen.