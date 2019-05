Foto: Reuters

Tri največja lepotna tekmovanja v Ameriki so naslednja: mis Amerike (Miss America), najstniška mis (Miss Teen USA) in mis Združenih držav Amerike (Miss USA). Za najlepšo je bila na prvem tokrat okronana 25-letna Nia Franklin, najstniška mis je postala 18-letne Kaliegh Garris, mis Združenih držav Amerike pa 28-letna Cheslie Kryst.

Glede na to, da lepotna tekmovanja (tudi zaradi svoje zgodovine) veljajo za izjemno rasistična, so naštete zmage korak v pravo smer. "Sem pripadnica generacije, ki ima napreden in vključujoč pogled na svet. V takšnem svetu se lahko vse ženske počutimo vključene in močne," je ob zmagi povedala Cheslie Kryst.

Prva temnopolta tekmovalka, ki je v Ameriki osvojila naziv najlepše, je sicer bila Vanessa Williams. Okronali so jo leta 1983. Do leta 1940 na tovrstnih tekmovanjih temnopolte ženske namreč sploh niso smele sodelovati, čeprav so pravila pozneje spremenili, pa se jih vseeno niso udeleževale. Leta 1968 so temnopolte Američanke v protest prvič izvedle tekmovanje za "temnopolto mis Amerike" (Miss Black America), vse do leta 1990 pa na velikih tekmovanjih ni bilo več nobene temnopolte zmagovalke.

Miss America je sicer najstarejše od vseh treh tekmovanj, sledi mu Miss USA (ki je prvič potekalo leta 1950), tekmovanje Miss Teen USA pa je bilo prvič izvedeno leta 1983.

Tokratno tekmovanje za mis Amerike se bo zapisalo v zgodovino tudi zato, ker je bilo po skoraj stotih letih prvo, ki ni vključevalo izhoda v kopalkah. Izbor za mis Amerike se je začel leta 1921 prav kot tekmovanje v kopalkah, ki so ga v Atlantic Cityju organizirali zato, da bi ob koncu poletja v mesto privabili čim več turistov.

Prav tako so se organizatorji tekmovanja odločili, da tekmovalk ne bodo več sodili po njihovem zunanjem videzu, ampak se bodo raje osredotočili na njihovo osebnost. Zmagovalko so določili na podlagi intervjujev, ki so jih opravili s tekmovalkami.

Izhod v kopalkah so leta 2015 ukinili tudi organizatorji izbora za mis sveta, ki so takrat pojasnili, "da ne gre le za lepotno tekmovanje, ampak za lepoto z namenom".