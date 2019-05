Albino panda se potika po kitajskih gozdovih. Foto: EPA

Nenavaden, popolnoma bel panda je "pritacal" mimo kamer v naravnem rezervatu Volong, ki leži na 2.000 metrih nadmorske višine, nekje sredi aprila. Nima značilnih črnih predelov po telesu, njegove oči pa so rdeče.

Strokovnjaki so ocenili, da je albino panda star eno leto, največ dve in da genetska mutacija ne vpliva na njegovo zdravje, saj se jim zdi krepak in močan. Zdaj bodo skušali še ugotoviti, ali je samotar in ali ima stike z običajnimi pandami, ki živijo v bližini.

Nedavno so v gorovju Kingling na Kitajskem odkrili tudi nekaj redkih pand rjave barve.

V divjini živi okoli 1.860 velikih pand, zato se te živali uvrščajo med ranljive živalske vrste.