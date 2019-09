Odzivi na nastop 47-letnega Spicerja, ki se je odločil za priimku primerno glasbeno podlago Spice Girls "Spice Up Your Life" (Začinite si življenje) so bili sicer različni.

Sodniki so nastop Spicerja, ki je odplesal s profesionalno plesalko Lindsay Arnold, opisali kot "zabavnega", a prav nič v koraku s časom.

Prisodili so mu 12 točk od 30 možnih, s čimer se je za las uvrstil pred košarkarskim zvezdnikom LA Lakersov Lamarjem Odomom, nekdanjim soprogom Khloe Kardashian.

Pogrom nad Spicerjem

Odzivi na Spicerjev nastop so bili burni.

Zlasti protitrumpovsko nastrojeni uporabniki Twitterja so si dali duška z udrihanjem po njegovem nekdanjem piarovcu, ki je s položaja odstopil leta 2017.

In oblačilo radioaktivne barve pri tem ni pomagalo. "Kaj je še bolj sramotna stvar od tega, da si nekdanji tiskovni predstavnik Bele hiše pod Trumpom? Ta srajca, ki jo nosi Sean Spicer," je zapisal eden izmed njih.

Spet drugi so se spraševali, ali bodo ameriške oblasti Spicerja zaradi srajce poslale v Guantanamo, tako velik (modni) zločin da je to.

Neprizanesljivi so bili tudi pri Guardianu: "Nekdanji tiskovni predstavnik Bele hiše je dejal, da je zdaj končno čas, da se zabava. Ko bi lahko tako rekli tudi za gledalce, ki so spremljali njegov nastop."