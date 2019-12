Povsem nepobeljeni Rdeči trg. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Po družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki tovornjakov, natovorjenih z umetnim snegom, med drugim tudi za hrib za deskanje sredi ruske prestolnice.

Številnim ni ušla ironija uvažanja snega v mesto, ki običajno porabi malo bogastvo za njegovo odstranjevanje.

"To je vse, kar je snega v Moskvi. Varujejo ga na Rdečem trgu," je zapisal eden izmed uporabnikov Instagrama ob fotografiji kupa umetnega snega nedaleč od Kremlja.

V moskovski regiji tako tople zime niso imeli že 140 let, ko so prvič začeli sistematično meriti temperaturo. Temperatura se je v prestolnici 18. decembra povzpela na 5,4 stopinje, s tem pa podrla prejšnji decembrski rekord iz leta 1886, piše Guardian.

Obdobje neobičajno visokih temperatur sovpada z vse bolj naraščajočo zaskrbljenostjo nad posledicami globalnega segrevanja v Rusiji.

Na severu se pod tamkajšnjimi mesti permafrost počasi tali, umikajoči se arktični led pa žene lačne severne medvede vse bolj v urbana naselja.

Pretoplo za hibernacijo

Milo decembrsko vreme je tudi prekinilo hibernacijo živali v moskovskem živalskem vrtu, zaradi česar so morali pet skakačev premakniti v posebne ohlajene ograde, po mestnih parkih pa so precej predčasno začeli brsteti krokusi, lilije in magnolije.

A najopaznejša posledica je pomanjkanje snega, ki običajno začenja prekrivati Rusijo oktobra ali novembra.

Letos je sicer bilo nekaj dni, ko je rahlo snežilo, a je ves sneg naglo skopnel.

Putin svari glede podnebne krize

Kot so sporočile mestne oblasti, so umetni sneg pripeljali za prikaz deskanja na snegu, načrtovanega za božične počitnice, ki se v Rusiji začnejo okoli novega leta (pravoslavni božič je dva tedna pozneje kot pri nas).

Rusija je ena izmed podpisnic pariškega okoljskega sporazuma, s katerim so se države zavezale k boju proti nadaljnjemu segrevanju ozračja.

Predsednik Vladimir Putin je prejšnji teden na tiskovni konferenci opozoril, da podnebna kriza predstavlja neposredno grožnjo Rusiji. Država se segreva 2,5-krat hitreje od povprečja, je še dodal.