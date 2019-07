Surovi kakav pridobivajo iz semen sadeža kakavovca. V njem je od 35 do 50 semen v velikosti mandlja, vsako seme posebej pa obdaja meso, iz katerega pri Nestléju izdelujejo sadni sladkor v prahu. Foto: EPA

S konglomerata Nestlé so sporočili, da so novo metodo, s katero je čokolada narejena izključno iz sadeža kakavovca, brez dodanih rafiniranih sladkorjev, že patentirali. S to metodo se sladko belo meso ploda kakavovca posuši in zmelje v sadni sladkor v prahu, ki ga nato uporabijo pri izdelavi čokolade, navajajo v Nestléju. Ob tem poudarjajo, da nova metoda ne bo vplivala ne na okus ne na teksturo ter kakovost čokolade.

Prehrambni konglomerat Nestle v 150 državah združuje več kot 2000 blagovnih znamk. Foto: EPA

Švicarski prehranski velikan sporoča še, da se omenjena receptura nanaša na 70-odstotno temno čokolado. Prvič jo namerava predstaviti na japonskem tržišču, in sicer proti koncu letošnjega leta. Na voljo bo v tamkajšnji specializirani Nestléjevi butični prodajalni KitKat Chocolatory. Prihodnje leto bo Nestléjevo novost mogoče preizkusiti tudi drugje po svetu.

Naravna sladila so uporabna, kadar želimo zmanjšati vnos škodljivih sladkorjev v telo. So zdrav nadomestek prečiščenemu sladkorju (saharozi) in fruktoznemu sirupu, ki se v prehrambni industriji uporablja kot cenejši nadomestek sladkorja. Med uporabniki so cenjena predvsem zato, ker niso predelana, ampak so bogata s hranilnimi snovmi in imajo nizek glikemični indeks. Kot so poudarili pri Nestléju, se meso kakavovca do zdaj ni uporabljalo kot naravno sladilo pri izdelavi čokolade.