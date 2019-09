V filmih Gospodar prstanov je Froda upodobil igralec Elijah Wood. Foto: AP

Žuželko, ki je dobila ime Psylla frodobagginsi, sta identificirala Francesco Martoni in Karen Armstrong, ki sta skupaj z novozelandskim Raziskovalnim centrom za biovarstvo (Bio-Protection Research Centre) raziskovala žuželke psyllid (bolšice) za potrebe Martonijevega doktorata.

Psylla frodobagginsir živi na novozelandskem Južnem otoku, kjer so snemali filme Gospodar prstanov in Hobit. Foto: Reuters

Po poročanju Guardiana to ni prvi primer poimenovanja novozelandske žuželke po hobitih. Leta 2013 so znanstveniki odkrili novo vrsto os, ki so bile majhne in čokate, ter jih poimenovali po Bilbu, Frodu, Merjadoku, Pipinu in Samu.

Martoni in Karen Armstrong sta v raziskavi razvozlala tudi 87 let staro uganko, zakaj obstaja toliko variacij v rodu Kowhai psyllid oziroma Psylla apicalis. V resnici sta v rodu dve žuželki – Psylla apicalis in malenkost manjša Psylla frodobagginsi.

Za doktorat je Martoni opisal razlike med dvema tipoma, kar je omogočilo, da sta bila klasificirana kot dve različni vrsti. "Psyllo frodobagginsi najlažje prepoznamo po majhnosti, svetlih barvah in enovito pikčastih krilih," sta v znanstveni razpravi, ki povzema raziskavo, zapisala avtorja. "Psylla frodobagginsi je manjša kot Psylla apicalis. Samci dosežejo le 1,24 milimetra, medtem ko samci Psylla apicalis dosežejo 1,65 milimetra. Največja dolžina samic je 1,56 milimetra, samice Psylla apicalis pa lahko merijo do 2,03 milimetra."