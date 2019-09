Razvojna direktorica muzeja meni, da bi morali vagine častiti. Foto: Reuters

Muzej vagine bo obiskovalce izobraževal o vulvah in vaginah, njegov cilj pa je odpravljanje stigme, ki spremlja najintimnejše ženske organe, je za CNN povedala razvojna direktorica muzeja Zoe Williams.

Ustanoviteljica Florence Schechter je koncept za muzej vagine razvila po obisku muzeja penisov na Islandiji in skupaj z ekipo lansirala spletno kampanjo na platformi Crowdfunder, pri čemer so si za cilj zastavili zbrati 300.000 funtov.

"Ker je to prvi muzej na svetu, posvečen vaginam, vulvam in ginekološki anatomiji, nismo točno vedeli, kaj pričakovati v smislu zanimanja, zato smo bili srečni že s 50.000 funti, kot smo jih zbrali," je povedala Williamsova.



Muzej se bo odprl 16. novembra na začasni lokaciji na Camden Marketu z razstavo o "mitih glede vagine in kako se boriti proti njim". "Prav nič sramotnega ali žaljivega ni na vulvah in vaginah. So del ženskega telesa in bi jih morali slaviti," je povedala Williamsova.



V muzeju bodo potekali tudi umetniški performansi, delavnice in izobraževalni pogovori, hkrati pa naj bi služil tudi kot "forum za feminizem, ženske pravice in LGBT-skupnost".