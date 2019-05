Indijska vojska je trdila, da so stopinje velike 81 x 38 centimetrov. Foto: Reuters

Indijska vojska je pred dnevi svojo trditev pospremila z "dokaznim materialom" v obliki fotografij, ki jih je posnela v bližini meje med Nepalom in Kitajsko. Trdili so, da so stopinje velike 81 x 38 centimetrov, z objavo pa so sprožili močno posmehovanje na družbenih omrežjih.

Debata je dosegla takšne razsežnosti, da je stopinje želela preveriti tudi nepalska vojska. Njihov predstavnik za odnose z javnostmi Bigjan Dev Pandej je dejal, da so uradniki obiskali kraj, kjer so bile stopinje, a so do takrat vse sledi že izginile.

Dodal je, da so tamkajšnji prebivalci pojasnili, da je šlo najverjetneje zgolj za stopinje medveda in da tovrstni nenavadni odtisi v snegu na tistem območju niso nič nenavadnega. "Glede na besede domačinov tovrstne nenavadne odtise vidijo pogosto, za seboj pa jih puščajo medvedi."

Podobno so dejali tudi strokovnjaki za živali, ki so pojasnili, da so Indijci videli medvedje odtise, optično povečane zaradi sonca in vetra.

Jeti naj bi bila velika bela snežna žival, podobna opici ali človeku. Živela naj bi v odročnih področjih himalajskih gora in je del mitologije tamkajšnjih prebivalcev. Znanstveniki po večini menijo, da je jeti mit.

Indijska vojska je v tvitu sporočila, da je blizu tabora pri gori Makalu 9. aprila odkrila 81 x 38 centimetrov velike stopinje. "Prvič je ekspedicijska gorska ekipa indijske vojske opazila skrivnostne stopinje mitične pošasti jetija," so zapisali na Twitterju.

Makalu je s svojimi 8481 metri ena najvišjih gora na svetu, dviga pa se blizu doline Makalu-Barun, ki so jo že preiskovali v upanju, da bi odkrili zloglasnega jetija.