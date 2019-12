Okajeni rakun kolovratil po nemškem mestu

Kaj se je zgodilo z njim, ostaja skrivnost

Erfurt - MMC RTV SLO

Nesrečni rakun naj bi bil pijan, a uradnih dokazov za to ni, saj mu policisti niso ponudili alkotesta. Foto: Reuters

Sobotni obiskovalci božičnega sejma v Erfurtu in drugi mimoidoči so začudeni opazovali, kako se po ulicah gor in dol opoteka nenavadni opitež: rakun.