Največja grožnja stepskim orlom, ki so v Rusiji in osrednji Aziji ogroženi, so električni vodi. Foto: EPA

Stepski orli, ki so jih spremljali, so namreč iz Rusije in Kazahstana odleteli v Iran in Pakistan, od koder so njihovi SMS-oddajniki zaradi gostovanja v tujem omrežju povzročili ogromne stroške, poroča BBC.

Največ stroškov je povzročil stepski orel po imenu Min, ki je, ko je odletel iz Kazahstana v Iran, sam potrošil ves proračun znanstvenikov za spremljanje orlov. V Kazahstanu je bil namreč zunaj dosega mobilnega omrežja, vsa sporočila z njegove poti pa so se poslala, ko je do dosega mobilnega omrežja priletel v Iranu.

SMS-sporočila iz Kazahstana v Rusijo sicer stanejo okoli 0,2 evra, iz Irana pa 0,7 evra.

Ruski mobilni operater Megafon se je, potem ko je slišal za težavo ruskih znanstvenikov, odločil, da jim odpiše dolg, njihovemu projektu pa je tudi ponudil posebno, cenejšo tarifo.

Znanstveniki pa so na družbenih omrežjih že začeli kampanje za skupinsko financiranje projekta (t. i. crowdfunding), s katerim bi pokrili dolg, zbrali pa so več kot 100.000 rubljev oziroma 1.410 evrov, na spletni strani poroča BBC.

SMS-sporočila raziskovalcem sporočajo lokacijo orlov med njihovo selitvijo, nato pa s satelitskimi fotografijami preverijo, ali jim je uspelo priti do varnega območja. Trenutno sledijo 13 orlom. Ptice se parijo v Sibiriji in Kazahstanu, pozimi pa odletijo vse do južne Azije.