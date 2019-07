Četverica se je na pot odpravila z Nissanom Patrolom enega od staršev. Foto: Pixabay

Po navedbah avstralskih oblasti je bil motiv za dolgo popotovanje očitno beg od doma, zakaj so se štirinajstletnik, dva trinajstletnika in desetletnica zanj odločili, pa ni jasno. Je pa eden izmed četverice doma pustil poslovilno pismo, poroča nemška tiskovna agencija.

Na pot so se nadobudneži iz mesta Rockhampton v osrednjem delu avstralske zvezne države Queensland podali s terenskim vozilom na štirikolesni pogon, s seboj pa so imeli nekaj gotovine in ribiške palice ‒ očitno z namenom, da si bodo prazne želodčke polnili s svežimi ribami.

Policiji je ubežnike uspelo ujeti šele v nedeljo zvečer v mestu Grafton v sosednji državi Novi Južni Wales, več kot 1.000 kilometrov južno od doma. Policija jih je sicer izsledila že pred tem, blizu meje med državama, in jih krajši čas tudi zasledovala, a nato pregon opustila zaradi očitne mladosti voznika, poročajo avstralski mediji.

Policija vdrla v avtomobil

Ko so policisti avtomobil s četverico končno ustavili, pa so morali v njihov avtomobil vdreti s silo, saj so se otroci zaklenili vanj. "Otrokom smo ukazali, naj odprejo vrata, a so se zaklenili v vozilo in policija je morala uporabiti palico , da je lahko odprla avtomobil in jih aretirala," je novinarjem v kraju Coffs Harbour razložil policijski inšpektor Darren Williams in poudaril, da otroci ob tem niso bili poškodovani.

Kljub vsemu pa je najstniki ne bodo odnesli brez posledic, verjetno jih čaka ovadba, a to bo mogoče šele, ko bo policija z njimi opravila pogovor, kar pa sme storiti le v navzočnosti staršev. Poleg tega, da nihče izmed četverice ni imel vozniškega dovoljenja ‒ v Queenslandu ga je mogoče pridobiti s 17. letom starosti ‒ jih sumijo tudi, da so na dveh bencinskih črpalkah ukradli gorivo.

Vozili vsak nekaj časa?

Tako kot ni jasen motiv za pobeg, tudi ni jasno, kako je otrokom v precej kratkem času uspelo prevoziti tako dolgo pot, verjetno so se na voznikovem sedežu menjavali. "Gre za dolgo pot /.../ Ne morem si predstavljati, da bi vso to pot prevozil en sam človek," je zmajeval z glavo inšpektor Williams in dodal, da načeloma potovanje traja okoli 10 ur.