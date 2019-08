Učitelj Tyler Ivanoff je v začetku avgusta nabiral les za kurjavo na obali v bližini kraja Shishmaref, ki leži na otoku Sarichef na skrajnem zahodu Aljaske, ko je naletel na zanimivo steklenico. "Ko sem jo našel, sem videl, da je nekaj v njej. Uporabiti sem moral izvijač, da sem pismo dobil ven," je pred dnevi pojasnil aljaški televizijski postaji KTUU.

Pismo je bilo napisano na roke v ruščini. Svoje odkritje je nato delil na Facebooku, kjer so mu rusko govoreči prijatelji in znanci pismo prevedli. Šlo je za kratko sporočilo z datumom 20. junij 1969.

"Srčen pozdrav od mornarjev ladje Sulak Ruske daljnomorske flote," je pisalo v uvodu in nato: "Če najdete to sporočilo, vas prosimo, da pošljete sporočilo Daljnomorski floti v Vladivostok članom posadke Sulaka. Želimo vam obilo zdravja, dolgo življenje in mirno morje." Pod pismo je bil podpisan sovjetski mornar Anatolij Prokofjevič Bocanenko.

Ruski novinarji našli avtorja pisma

Zgodba o najdbi je nato segla prek Beringovega preliva v sosednjo Rusijo, kjer so na pomoč priskočili novinarji državne televizije Rusija-1 in poiskali pisca sporočila. Danes 86-letni upokojeni mornar, ki živi v Sevastopolu, najprej ni verjel, da se je po petih desetletjih našlo ravno njegovo sporočilo v steklenici, a ko so mu pokazali fotografijo sporočila z njegovim podpisom, je, kot poročanje ruskih medijev povzema AP, navdušeno vzkliknil: "Pa res, poglejte!"

Pozneje je novinarjem razložil, da je pismo v morje vrgel v času, ko je bil na krovu ladje Sulak. Ko so mu pojasnili, da je bila ladja leta 1992 umaknjena iz flote, pozneje pa končala v razrezu, je za njo potočil nekaj solz, nato pa kameram pokazal nekaj spominkov iz svojih časov na ladji, poročanje ruskih medijev še povzema KTUU.