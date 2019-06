Pri prevozniku pravijo, da pripetljaj preiskujejo. Foto: AP

Tiffani Adams se je 9. junija v Quebecu vkrcala na letalo. V Torontu, kamor je bila namenjena, bi morala pristati 90 minut pozneje, a doživela je pravo nočno moro, kot trdi zdaj. Medijem je dejala, da je med poletom zaspala in ko se je zbudila, jo je spreletel srh.

Ugotovila je, da je sama ostala na parkiranem letalu, v popolni temi in z vključenim močnim hlajenjem. Po pristanku letala je na sedežu spala še nekaj ur.

Ko je ugotovila, da so jo očitno pozabili na letalu, je poklicala prijateljico Deanno in ji zaupala težavo. A že po minuti pogovora je njen telefon ugasnil, saj mu je zmanjkalo baterije, napolniti pa ga ni mogla nikjer. Nato je začela prečesavati letalo in res je v pilotski kabini našla svetilko. Prižgala jo je, da je lahko vsaj videla, kje hodi. Hkrati je njena prijateljica poklicala na letališče Pearson v Torontu in zaposlenim razložila, v kakšni stiski je prijateljica.

Adamsovo je prvi našel zaposleni, ki prevaža prtljago. Dejal je, da je bila v šoku, sama pa trdi, da ima vse od pripetljaja pogoste nočne more.

Pri letalskem prevozniku Air Canada so dogodek potrdili in sporočili, da preiskujejo okoliščine. Ko so izgubljeno potnico na letalu našli, so ji ponudili prevoz z limuzino in sobo v hotelu, a je oboje zavrnila in sama odšla domov.