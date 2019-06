Živalski vrtovi po svetu pogosto izvedejo vaje, na katerih se v živali preoblečejo oskrbniki. S tem preverijo pripravljenost ljudi in primernost ukrepov v samem vrtu in odzive obiskovalcev, kako bi se obnašali v primeru nevarnosti.

Eden zadnjih tovrstnih poskusov je bil v ponedeljek v enem izmed živalskih vrtov na zahodu Japonske. Nenadoma se je na stezi, ki povezuje različne kletke, pojavil lev na dveh nogah s prikupnim izrazom na obrazu. Seveda je šlo za oskrbnika, preoblečenega v zver, ki ga zavzeto lovijo njegovi sodelavci. "Levji" pobeg je bil končan, ko so ga zadeli z uspavalno puško (ne pravo, seveda) in ga nato zavili v mrežo.

Obiskovalci so takoj ugotovili, da gre za plišastega leva, pravi levi in levinje pa so tudi popolnoma mirno in neprizadeto opazovali dogajanje in se niti za trenutek niso pustili pretentati, da je na prostosti kdo izmed njih.