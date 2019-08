Letalca sta ves čas spremljala reševalna helikopterja. Foto: Reuters

Prvič je poskušal 25. julija, na 110. obletnico prvega preleta Rokavskega preliva z letalom, a mu zaradi nesreče ni uspelo. Tokrat je pot potekala mirno in zjutraj je po 20-minutni vožnji pristal v Veliki Britaniji, v mestu Dover. Med preletom je opravil en postanek na posebnem čolnu, kjer je napolnil gorivo leteče deske. Ta postanek ga je stal prvega poskusa, saj je zaradi nevihte med njim izgubil ravnotežje in padel v morje.

Zapata je nase in na svojo letečo desko, katere izumitelj je, opozoril med letošnjo vojaško parado na dan Bastilje. Na tem tradicionalnem pariškem dogodku je poletel nad glavami obiskovalcev in s tem naznanil modernizacijo francoske vojske. Deska lahko leti s hitrostjo do 160 kilometrov na uro, v zraku pa lahko ostane približno 10 minut.