Par iz Linza je prejel dva zavoja iz Nizozemske. Medtem ko sta v prvem našla naročeni kos oblačila, je bil drugi zavoj nepričakovano težek.

Ko sta ga odprla, sta v njem odkrila prosojne vreče, polne barvitih ploščic, za katere je žena sprva mislila, da so okrasni kamenčki. Mož pa je bil že od začetka sumničav in je nemudoma vrnil paket na pošto, ki je opozorila policijo.

Ne okrasni kamenčki, pač pa mamila. Foto: EPA

Preiskovalci so odkrili, da je bil paket pomotoma poslan v Avstrijo, namesto na Škotsko, ter obvestili svoje škotske kolege. Ti so že identificirali in pridržali pravega prejemnika zavoja, nizozemska policija pa še skuša odkriti pošiljatelja.

Preiskovalci domnevajo, da so poslana mamila vredna okoli pol milijona evrov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.