Pretežke indonezijske policiste poslali na program hujšanja in telovadbe

Program traja dva tedna

MMC RTV SLO, Reuters

Indonezijski policisti med telovadbo. Foto: Reuters

Oblasti v eni od indonezijskih provinc so 50 pretežkih policistov poslale na hitri program aerobike, plavanja in teka, s čimer so jim dale jasno vedeti, da se morajo v službene namene spraviti v boljšo formo.