Protestniki v Hongkongu so v zadnjih tednih začeli napadati tudi trgovine in banke v lasti Kitajcev iz celinske Kitajske, podobe uničenja pa so obkrožile svet.

Poslovalnice Bank of China, China Construction bank, razbita stekla, goreča notranjost ...

Na prvi pogled niti pogled na poslovalnico Bank of East Asia ni bil veliko drugačen – počena stekla in prekritost z grafiti.

Toda z razpršilom je bilo pravzaprav izpisano opravičilo – BEA je neodvisna banka s sedežem v Hongkongu, kar so protestniki ugotovili šele po že storjenem vandalizmu. "Oprostite, napačna banka," so nato zapisali na razbita stekla.