Twitter in Facebook sta ocenila, da so bili določeni računi iz Kitajske, vpleteni v "usklajeno neverodostojno ravnanje", zaradi česar so jih ukinili.

Kitajske državne medijske hiše so na Twitterju oglaševale vsebine, s katerimi so promovirale prispevke proti protestnikom v Hongkongu in v podporo uradnim stališčem Pekinga. Tako so protestnike obtoževali huliganstva, nasilja in tega, da jih plačujejo zahodne vlade, poroča Guradian. "V Hongkongu ne želimo posameznikov z radikalnimi stališči," se je glasil zapis enega izmed blokiranih računov.

"Ti računi so namerno poskušali zasejati politični razdor v Hongkongu, vključno s spodkopavanjem legitimnosti in političnega položaja protestnega gibanja na terenu," je v izjavi sporočil Twitter, ki je spremenil tudi politiko oglaševanja, s katero je medijskim organizacijam pod državnim nadzorom prepovedalo kupovanje oglasov na omrežju, s katerimi oglašujejo svoje medije, kot je recimo China Daily.

Blokirali tudi 200.000 računov

Po enajstih tednih protestov, ki so se pogosto sprevrgli v nasilje s policijo, so preteklo nedeljo minili mirno. Protestniki sicer policijo obtožujejo nasilnih dejanj in zahtevajo neodvisno preiskavo.

"Prikrita, manipulativna vedenja niso zaželena na naših platformah, saj kršijo osnovna načela, na katerih temelji delovanje podjetje," so še sporočili s Twitterja. Poleg ukinitve 936 računov so blokirali tudi okoli 200.000 računov, ki naj bi delovali nelegalno.

S Facebooka, ki je lastnik Instagrama, so sporočili, da so po namigu, ki so ga dobili od Twitterja, odstranili mrežo strani, skupin in računov, ki izvirajo iz Kitajske in so bili vpleteni v "usklajeno neverodostojno ravnanje", osredotočeno na Hongkong.

Na Kitajsko, kjer sta Twitter in Facebook prepovedana, letijo očitki, da poskuša ukrojiti javno mnenje o protestih v Hongkongu. Prebivalci tega polavtonomnega območja že od junija na množičnih demonstracijah zahtevajo več demokratičnih svoboščin. Z množičnimi protesti jim je uspelo pritisniti na Peking, k preklicu zakona o izročanju osumljencev kaznivih dejanj Kitajski.

Vzpostavitev platforme za dialog z državljani

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je dejala, da bo "nemudoma" vzpostavila platformo za dialog z vsemi državljani, na kateri bodo obravnavali tudi prijave zoper policiste. "Resnično upam, da bo to začetek vrnitve družbe k miru in opustitvi nasilja," je dejala. V nedeljo je približno 1,7 milijona protestnikov izvedlo miroljubne proteste, ki so se v preteklih 11 tednih po navadi končali s spopadi med policisti in protestniki. Hongkonške oblasti so pogosto uporabile solzivec in gumijaste naboje, da bi razpršili protestnike.

Lamova pričakuje, da bodo pristojne oblasti napisale poročilo o dogodkih med protesti, ki bi pomagalo preprečiti nasilne dogodke. Protestniki sicer zahtevajo preiskavo neodvisne komisije, ker je hongkonški neodvisni svet za prijave policije (IPCC) kompromitiran, saj so njegovi člani provladni uslužbenci, ki ne bodo sposobni kritične ocene ravnanja policije med protesti, še poroča Guardian.