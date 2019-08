Prva vodka iz Černobila – trdijo, da ni radioaktivna

Znanstveniki z univerze v Portsmouthu in njihovi kolegi iz Ukrajine so zvarili prvo vodko z izključitvenega območja v Černobilu – in trdijo, da je povsem varna za uživanje.