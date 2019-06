Gianmarco Negri bo vodil Tromello, v katerem živi 3.700 ljudi. Foto: AP

40-letni pravnik Gianmarco Negri je bil izvoljen v majhnem kraju Tromello, ki leži južno od Milana. Prejel je 37,5-odstotno podporo in presenetljivo premagal favorita, kandidata desničarske stranke Liga.

Gianmarco je bil rojen kot Maria, hormonsko terapijo za spremembo spola pa prejema nekaj let. "Moral sem storiti nekaj za svoje dobro počutje in ravnovesje. Glede na to, da prihajam iz majhnega kraja, v katerem je večina odraščala v tradicionalnih družinah, me je bilo strah diskriminacije. A nato sem si rekel: 'Ti ljudje me poznajo in če me imajo radi zdaj, zakaj me ne bi imeli radi tudi po spremembi?'"

Negri je dejal, da ga znanci in sorodniki tudi po spremembi spola niso razočarali in pustili na cedilu, poleg tega pa je tudi sam lahko "postavil nove temelje, na katerih se je lažje izrazil", piše Guardian.

Negrijev predvolilni letak. Foto: AP

"Velika zahvala gre prebivalcem Tromella, ki so dokazali, da je najpomembneje, da vsak lahko brez strahu pove tisto, kar misli, ter se ne skriva in sramuje samega sebe," je dodal.

Negri je prvi transspolni župan v Italiji, ne pa tudi prvi transseksualec, ki se je uspešno podal v politiko. Že leta 2006 je bil zagovornik pravic istospolnih in igralec Vladimir Luxuria izvoljen za poslanca.

Italija je istospolne civilne zveze priznala leta 2016, ko je državo vodila levosredinska Demokratska stranka. Trenutna oblast na čelu z Ligo istospolnim porokam nasprotuje ‒ njen voditelj Matteo Salvini je večkrat jasno povedal, da morata družino sestavljati oče in mati.